В Швейцарии оценили эффективность санкций против России

Министр экономики Швейцарии Пармелен заявил о недостигнутой цели санкций против России

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен высказался о санкциях, введенных странами Запада против России на фоне ее специальной военной операцией на Украине. Об этом он сообщил в интервью газете Blick.

Памерлен оценил эффективность введения санкций против России и назвал их цели недостигнутыми. Он заявил, что ограничения не привели к прекращению боевых действий на территории Украины.

«Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными? В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», — подчеркнул он.

Министр добавил, что на вопрос об эффективности санкций «ответить трудно». «Если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же», — объяснил он.

Пармелен отметил, что Швейцария не закупает крупные партии товаров у России и Украины, поэтому она гарантированно будет обеспечена продуктами питания. Однако мировой рост цен на продовольствие, «безусловно, косвенно затронет» Швейцарию из-за подорожания зерна.

Министр предположил, что кризис из-за дефицита продуктов питания «может дестабилизировать» страны Северной Африки и Ближнего Востока и «привести к новым конфликтам, волнам беженцев». «Отсутствие глобальной безопасности касается всех нас», — заключил он.

Ранее в ООН спрогнозировали ухудшение продовольственной ситуации в мире к 2023 году. С таким мнением выступил экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.