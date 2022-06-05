В ООН спрогнозировали ухудшение продовольственной ситуации в мире к 2023 году

В ФАО спрогнозировали ухудшение продовольственной ситуации из-за конфликта на Украине

Из-за событий на Украине в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации к 2023 году. Такой прогноз сделал экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро. Об этом он рассказал в интервью изданию La Stampa.

По его словам, в 2022 году проблемой стала доступность продовольствия. «Кукуруза и зерно нужны не только для того, чтобы делать хлеб и муку, но и для корма скота. Их удорожание отражается на стоимости продукции. РФ является наиболее крупным экспортером удобрений. (...) Создается угроза производству продовольствия, что ведет к ухудшению кризиса в 2023 году», — рассказал экономист.

Он уверен, что при наихудшем сценарии с увеличением цен на нефть и прекращением экспорта удобрений под угрозой недоедания окажутся еще 13,7 миллиона человек. По его словам, до начала конфликта на Украине 53 страны мира находились в уязвимом положении, которое теперь рискует ухудшиться.

Экономист также отметил, что нынешний кризис наложился на предыдущий, связанный с пандемией COVID-19. Если ситуация с недоеданием не будет урегулирована, то связанные с ним проблемы коснутся еще нескольких миллионов человек. Больше всего от этого пострадают бедные африканские страны, считает он.

Европа же столкнется с проблемами производства продовольствия, добавил Тереро. Такие страны, как Литва, Молдавия, Финляндия и многие другие, почти на 100 процентов зависят от поставок российских удобрений.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что конфликт на Украине угрожает человечеству глобальным голодом. По его словам, последствия российской спецоперации и введенных против России санкций уже ощущаются по всему миру.