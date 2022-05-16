Премьер Венгрии заявил о провальных санкциях Запада против России

Премьер Венгрии Орбан заявил, что санкции Запада против России эффективны только на бумаге

Санкции западных стран против России эффективны только на бумаге, в действительности они провальны, поскольку не приводят их к поставленной цели. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, цитату приводит РИА Новости.

«Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно только на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как проваливался тот, кто ее вводил», — рассказал политик.