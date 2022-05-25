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В ЕП заявили о неэффективности санкций против России

Советник ЕП Грос заявил о неэффективности энергетических санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Советник Европарламента (ЕП) Даниэль Грос в беседе с изданием Spiegel заявил о провале санкций против России.

По его словам, ограничения против банковской сферы эффективны лишь в краткосрочной перспективе, но от них мало пользы на более длительных временных отрезках, поскольку у Москвы есть способы заменить иностранные финансовые инструменты.

Грос также заявил о неэффективности санкций в энергетике. «Мир нуждается в ископаемом топливе. Даже объявление эмбарго резко подняло цены на нефть. Мы сейчас переживаем последствия», — подчеркнул он.

Советник ЕП считает, что в нынешних условиях российская сторона выиграла, поскольку ее доходы от сырьевого экспорта увеличились. Он отметил, что эмбарго Соединенных Штатов на нефть из РФ и планы Европейского союза сократить втрое потребление российского газа являются символическими шагами.

Грос подчеркнул, что США сами являются экспортером нефти. По его словам, если в будущем страна будет потреблять большую часть своей продукции, то это никак не отразится на мировом рынке. Он также заявил, что Европа только объявляет о целях, однако не имеет четких путей их достижения.

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«Мы не можем избежать осознания того, что Россия обладает огромными запасами нефти и газа, на которые всегда найдет покупателей в мире», — добавил он.

По мнению Гроса, максимум, чего могут добиться западные страны — сокращение нефтегазовых доходов России на 20 процентов. Он также отверг идею установления максимальной цены за нефть из России и призвал ввести пошлины, таким образом оставляя у себя часть прибыли Москвы.

Ранее Еврокомиссия передала Совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России, который будет включать ограничения на импорт российской нефти. Теперь пакет будет обсуждаться Советом, который может внести изменения в предложения ЕК.

С начала специальной военной операции на Украине ЕС ввел санкции против более тысячи граждан России и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

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Марина Совина
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