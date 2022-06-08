В ЕС заявили о катастрофе из-за санкций против России

Евродепутат Мариани заявил об экономической катастрофе из-за санкций против России

Евродепутат и бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что санкционная политика ЕС против России пагубно влияет на экономику европейских государств и не находит поддержки у стран за пределами западного блока. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что вы втягиваете нас в экономическую и геополитическую катастрофу через политику санкций, за которыми никто не хочет следовать за пределами Запада», — сказал Мариани на пленарной сессии Европарламента. Он также заявил своим коллегам, что ЕС требует применения многостороннего подхода, но создает систему, которая ограничивает практически только отношениями с США.

Евродепутат подчеркнул, что санкции против России не согласовывались с жителями стран Евросоюза. Он также выступил с критикой резолюции, в том числе предложения об обязательном участии главы внешнеполитической службы Европейского союза в «переговорных форматах, инициированных странами ЕС». «После исчезновения нашей стратегической независимости в руках ЕС вы хотите, чтобы Брюссель втягивал нас в конфликты и политику санкций без обязательного соблюдения принципа единогласности», — отметил Мариани.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об угрозе для единства Европы из-за введенных против России санкций. По ее словам, страны Евросоюза расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на специальную военную операцию России на Украине. Санкции начинают становиться болезненными не только для Москвы, но и для Евросоюза.