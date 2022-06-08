Дипломат заявил об ударе санкций против России по США и Европе

Экс-дипломат МИД Венесуэлы Таджелдин заявил об ударе санкций против России по США и Европе

Аналитик и бывший сотрудник МИД Венесуэлы Басем Таджелдин заявил, что санкции против России бумерангом ударили по США и Европе. Антироссийские ограничения вызвали нестабильность экономик регионов, сообщает РИА Новости.

«Вся эта кампания против России обернулась бумерангом против их (США и ЕС) экономик, достаточно посмотреть на уровень инфляции, отчаяние американцев из-за роста цен, на нестабильность... в европейских странах», — подчеркнул экс-дипломат.