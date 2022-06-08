Экономист предрек «ошеломляющие» последствия антироссийских санкций для США

Профессор Ханке спрогнозировал «ошеломляющие» потери для ЕС и США от санкций против России

Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир, заявил американский профессор прикладной экономики Стив Ханке, пишет Asia Times.

Ограничения против Москвы оказались контрпродуктивными, неэффективными и не смогли повлиять на политику России, уточнил эксперт. По мнению специалиста, оценки инвестиционных, центральных банков, международных, таких как МВФ, и различных неправительственных организаций о влиянии кризиса на Украине на экономику носят случайный и частичный характер. По его мнению, это «лишь верхушка айсберга». «Издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», — предрек профессор.

Потери окажутся страшнее всего для Евросоюза (ЕС), кроме Венгрии, уверен экономист. «Сбои, вызванные антироссийскими санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», — спрогнозировал он.

Профессор уточнил, что мировые рынки нефти и газа «станут политизированными и балканизированными». По его словам, нефть не будет поставляться так свободно, как в последние 40 лет. «В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», — добавил он.

Ранее сообщалось, что антироссийские санкции и последовавшее за этим увеличение стоимости энергоносителей может привести экономику США к рецессии.