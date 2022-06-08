Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Экономист предрек «ошеломляющие» последствия антироссийских санкций для США

Профессор Ханке спрогнозировал «ошеломляющие» потери для ЕС и США от санкций против России

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир, заявил американский профессор прикладной экономики Стив Ханке, пишет Asia Times.

Ограничения против Москвы оказались контрпродуктивными, неэффективными и не смогли повлиять на политику России, уточнил эксперт. По мнению специалиста, оценки инвестиционных, центральных банков, международных, таких как МВФ, и различных неправительственных организаций о влиянии кризиса на Украине на экономику носят случайный и частичный характер. По его мнению, это «лишь верхушка айсберга». «Издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», — предрек профессор.

Материалы по теме:
Биткоин, нефть и атомная бомба. Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
Биткоин, нефть и атомная бомба.Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
3 июня 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

Потери окажутся страшнее всего для Евросоюза (ЕС), кроме Венгрии, уверен экономист. «Сбои, вызванные антироссийскими санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», — спрогнозировал он.

Профессор уточнил, что мировые рынки нефти и газа «станут политизированными и балканизированными». По его словам, нефть не будет поставляться так свободно, как в последние 40 лет. «В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», — добавил он.

Ранее сообщалось, что антироссийские санкции и последовавшее за этим увеличение стоимости энергоносителей может привести экономику США к рецессии.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Меркель объяснила неучастие в посредничестве на Украине
Названа опасность вакцины от оспы
В России предложили по-новому индексировать тарифы за ремонт домов
Обнаженный сын Байдена снялся на видео с пистолетом и проституткой
Блинкен заявил о непричастности США к продовольственному кризису
Япония прокомментировала решение России по морскому промыслу
Названы запрещенные для изменений настройки смартфона
«Жилфонд» оценил востребованность ипотеки после снижения ставки
Блогерша изменила лицо до неузнаваемости макияжем и удивила поклонников
Экономист предрек «ошеломляющие» последствия антироссийских санкций для США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.