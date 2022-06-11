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Оценены риски завоза в Россию разных вариантов омикрона

Эпидемиолог Хафизов заявил, что риски завезти в Россию субварианты омикрона маловероятны

Фото: Pixabay

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с ТАСС оценил возможность завоза в Россию разных вариантов омикрона. По его мнению, риски завезти в страну субварианты данного штамма COVID-19 BA.4, BA.5, BA.2.12.1 имеются, однако за счет принятия противоэпидемических мер это стало гораздо менее вероятным.

«Риск завоза в Россию указанных вариантов вируса существует, однако принятые Роспотребнадзором противоэпидемические меры существенно снижают его. Хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, также создает определенный барьер для новых субвариантов», — заявил специалист.

Он отметил, что на данный момент в России пока не были зафиксированы субварианты омикрона BA.4, BA.5, ВА.2.12.1, а также рекомбинантные варианты.

Ранее сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) призвала продолжить расследование теории об утечке коронавируса из лаборатории.

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Марина Совина
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