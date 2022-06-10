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ВОЗ призвала продолжить расследование теории об утечке коронавируса

ВОЗ призвала продолжить расследование теории об утечке SARS-CoV-2

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) призвала продолжить расследование теории об утечке коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Исходя из имеющихся эпидемиологических данных и данных секвенирования можно предположить, что предковые штаммы инфекции имеют зоонозное происхождение, а его ближайшие генетически родственные вирусы — бета-коронавирусы, который были выявлены у летучих мышей-подковоносов в КНР в 2013 году и Лаосе в 2020-м. При этом, как отмечается в докладе ВОЗ, ни родоначальник вируса, ни естественные/промежуточные хозяева, ни случаи перехода вируса на человека на сегодняшний день не выявлены.

Согласно данным предварительного расследования, рынок морепродуктов в Ухане сыграл важную роль в распространении пандемии. Отмечается, что источник SARS-CoV-2 и механизм его появления на рынке все еще неясны.

В октябре генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация отказывается исключить версию об утечке коронавирусной инфекции из лаборатории в китайском городе Ухань. Он также напомнил о нескольких миссиях ВОЗ, которые были отправлены в Китай для исследования первых случаев пандемии и столкнулись с политическими препятствиями. В результате ученые до сих пор не смогли сделать окончательные выводы касательно происхождения COVID-19.

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Марина Совина
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