Пирожное в честь Бориса Джонсона появилось на Украине

Посол Великобритании на Украине Симмонс обнаружила в кафе Киева пирожное «Борис Джонсонюк»

На Украине появился пирожное в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. На кондитерское изделие обратила внимание британский посол Мелинда Симмонс, разместив пост в Twitter.

Как видно на опубликованной фотографии, круассан называется «Борис Джонсонюк». Судя по ценнику, десерт стоит 97 гривен.

В свою очередь, кафе в Киеве пояснило, что пирожное создано по мотивам английского яблочного пирога и прически британского политика. Об этом заведение сообщило в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточняется, что в состав изделия из слоеного теста входят печеные яблоки, итальянская меренга, а также шарик ванильного мороженого. Верхушка десерта из заварного ванильного крема напоминает прическу Бориса Джонсона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном гарантии безопасности. «Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности», — отметил он.