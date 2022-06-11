Полянский заявил о попытках Запада помешать избранию России в состав совета ООН

Дмитрий Полянский заявил, что Запад попытается помешать избранию России в состав ЭКОСОС

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о попытках Запада помешать избранию России в состав Экономического и социального совета организации (ЭКОСОС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как напомнил дипломат, голосование по членству в совете на период 2023-2025 годов состоялось 10 июня, а Россия (до 1991 года — СССР) неизменно в него избиралась. «Однако в этом году западники, начавшие после начала нашей СВО тщетный "крестовый поход" против России на международной арене, решили нам помешать», — отметил он.

По словам Полянского, после первого тура голосования Россия, которая являлась безальтернативным кандидатом на вакантное место, набрала 118 голосов из 128 необходимых, а конкуренцию ей составила Северная Македония. Он пояснил, что, согласно правилам совета, голосовать в такой ситуации можно бесконечно, пока кто-то из кандидатов не наберет необходимые две трети голосов. «Несколько раундов победителя не выявили — мы неизменно набирали около 100, македонцы примерно на 30 голосов меньше», — рассказал дипломат.

Полянский назвал выдвижение Северной Македонии «роялем в кустах», а также рассказал, что его коллеги жаловались на сообщения от западной стороны с указаниями по голосованию. «Как можно оценить произошедшее? На мой взгляд, западный план сорвался или, по крайней мере, забуксовал», — отметил он, добавив, что Россию поддержали почти 120 стран.

9 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала пять непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) на 2023-2024 годы. Ими станут Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.