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Названы новые непостоянные члены Совбеза ООН

Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония избраны новыми непостоянными членами СБ ООН

Фото: Manuel Elias / Globallookpress.com

Генеральная Ассамблея ООН избрала пять непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) на 2023-2024 годы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента с места событий, к СБ ООН на временной основе присоединятся Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.

Указанные государства заменят в главном институте ООН Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию, чьи полномочия истекают 31 декабря 2022 года.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств-членов — пять постоянных и десять временных, избираемых на двухлетний срок по 5 членов каждый год. Помимо постоянных членов — России, Великобритании, Китая, США и Франции, в СБ ООН на 2022-2023 годы входят Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

6 июня сообщалось, что постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности после череды обвинений в адрес Москвы от главы Евросовета Шарля Мишеля. «Мишель еще и вопреки фактам обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — написал зампостпреда Дмитрий Полянский.

Марина Совина
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