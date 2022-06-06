Небензя покинул зал СБ ООН после обвинений в адрес России

Постпред РФ при ООН Небензя покинул зал заседания СБ ООН после обвинений в адрес России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности (СБ) ООН после череды обвинений в адрес Москвы от главы Евросовета. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее постпред заявил, что российская сторона оставила за собой право отодвинуть линии угроз от границ России и Донбасса на расстояние, равное эффективной дальности поставленных на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).