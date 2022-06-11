В США столкнулись с дефицитом товаров для женской гигиены

CNN сообщает, что жительницы США столкнулись с дефицитом прокладок и тампонов

Жительницы Соединенных Штатов столкнулись с дефицитом товаров для женской гигиены из-за проблем с цепочками поставок и инфляции. Об этом сообщает CNN.

Ведущие розничные торговые сети признали существование сложностей, которые ранее обсуждались лишь в социальных сетях. Тем не менее широкое обсуждение проблемы началось после того, как в журнале Time был опубликован материал о дефиците тампонов и прокладок, «о которых никто не говорит».

Пользовательницы Reddit неоднократно жаловались, что не видели соответствующие товары в магазинах «несколько месяцев». Из-за этого им приходилось заказывать прокладки и тампоны через онлайн-магазины, где цена на женские предметы гигиены была намного выше.

По данным Bloomberg, цены на тампоны и прокладки выросли почти на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Дефицит связывают с ограничениями поставок таких материалов, как хлопок и пластик, которые также используются в средствах индивидуальной защиты. События на Украине еще больше повлияли на сокращение поставок, так как Киев и Москва являются крупными экспортерами удобрений, которые используют для выращивания хлопка.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден лично занялся решением проблемы дефицита в стране молочных смесей для новорожденных. Американский лидер пообещал упростить бюрократические процедуры, с которыми связан допуск молочных смесей в магазины.