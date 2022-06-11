Польские водители заблокировали более сотни АЗС из-за цен на бензин

Money.pl: польские водители заблокировали более 160 АЗС из-за роста цен на бензин

Польские автомобилисты устроили акцию протеста из-за высоких цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает портал Money.pl.

В рамках демонстрации водители заблокировали более 160 заправочных станций компании Orlen. Участники акции приобретают небольшое количество бензина и при этом долго производят заправку своих транспортных средств, общаясь с другими клиентами АЗС, чем создают очереди.

Ранее сообщалось, что инфляция в Польше в мае составила 13,9 процентов. Это стало максимально высоким показателем за последние 24 года.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит удорожание энергоносителей.