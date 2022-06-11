В Краснодарском крае нашли тело пятилетнего мальчика

В Краснодарском крае нашли мертвым пропавшего ранее пятилетнего мальчика

В Краснодарском крае нашли мертвым объявленного ранее пропавшим пятилетнего мальчика. Об этом написал Telegram-канал «112».

Как сообщил телеканала «РЕН ТВ», ребенка нашли в районе Пашковского переката. В поисковых работах принимали участия как сотрудники полиции, так и волонтеры. Поиски заняли несколько часов. Ранее семья Пащенко объявила, что их сын пропал вечером 10 июня на берегу Кубани.

По информации канала «112», сразу же после обнаружения тела мальчика, его родители сознались, что самостоятельно убили его и закопали труп. Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии задержали ранее судимого 23-летнего жителя Джиджинского района, обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка. Вечером во вторник, 7 июня, он зарезал подростка на почве ревности. Мужчине показалось, что погибший проявлял интерес к его жене во время застолья.