Ранее судимый россиянин на почве ревности зарезал подростка во время ссоры

Житель Бурятии на почве ревности убил якобы проявлявшего интерес к его жене подростка

В Бурятии задержали ранее судимого 23-летнего жителя Джиджинского района, обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

После совершения преступления фигурант сам явился в отдел полиции и признался в содеянном. Он рассказал, что накануне поссорился с потерпевшим на почве ревности.

По данным следствия, обвиняемый вместе с женой и ребенком проживал в селе Петропавловка. Вечером во вторник, 7 июня, у него дома собралась компания, односельчане начали распивать спиртные напитки. Позже к застолью присоединился знакомый подросток. Позднее нетрезвому хозяину показалось, что юноша проявляет интерес к его жене и оказывает ей знаки внимания. Из-за этого между ним и несовершеннолетним произошел конфликт, во время которого обвиняемый взял нож и во дворе дома несколько раз ударил им подростка в грудь и правую ногу. В результате получения колото-резаных ран потерпевший скончался на месте.

Сейчас решается вопрос о помещении фигуранта в СИЗО.

12 мая сообщалось, что в Подмосковье мать убила сына-подростка и совершила суицид.