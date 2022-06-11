Украине предрекли невозможность вступить в ЕС по пяти причинам

NRK: коррупция, бедность, проблемы с законом и демократией не дадут Украине вступить в ЕС

«Повсеместная» коррупция, бедность, проблемы с верховенством закона и демократией были названы причинами, по которым Украина не может вступить в Европейский союз (ЕС). Такое мнение высказали эксперты в беседе с норвежским телеканалом NRK.

Как указывает телеканал, на встрече главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите ЕС тон по этому вопросу был «весьма оптимистичный», но с тех пор выяснилось, что некоторые страны заявили о невозможности предоставлять Украине «зеленую улицу».

Профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Большого Осло отметили, что пройдет достаточно времени, прежде чем Украина будет готова вступить в союз. При этом ее положение даже до нынешнего кризиса было «очень шатким». По их словам, есть пять причин, почему Украину едва ли «сразу» пустят в Евросоюз.

Еврокомиссия (ЕК) обсудит вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня. Первые дискуссии в правительственном органе Евросоюза начнутся уже в понедельник, 13 июня. Через четыре дня решение на этот счет будет принято окончательно. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.