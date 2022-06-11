Стали известны подробности о перевернувшемся в Самаре самолете

МЧС сообщило, что перевернувшийся в Самаре самолет был самодельным и проходил испытания

Легкомоторный самолет, перевернувшийся при попытке взлета в Самаре, был самодельным и в момент происшествия проходил летные испытания. Об этом сообщило ГУ МЧС по Самарской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары. В затоне Грязный на реке Волга опрокинулся легкий гидросамолет, в котором находился мужчина 1968 года рождения. «В результате происшествия погибших и пострадавших нет. По имеющейся информации, самолет самодельный, проходил летные испытания», — заявили в МЧС.

Центральное межрегиональное управление Следственного комитета России доложило, что самолет опрокинулся днем 11 июня. По факту происшествия с аппаратом Ra 3207G ведется проверка следственной группы.

Ранее в Красноярском крае крушение потерпел легкомоторный самолет. Погиб один человек. «По предварительным данным, в районе Нарвы, карьеры. Десять километров от Нарвы на восток. Вроде один погибший», — рассказал собеседник агентства ТАСС.