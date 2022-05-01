Легкомоторный самолет упал в Красноярском крае, один человек погиб

В Красноярском крае при падении легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, в районе Нарвы, карьеры. Десять километров от Нарвы на восток. Вроде один погибший», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о происшествии подтвердили в Следственном комитете. Подробности и причины произошедшего в настоящий момент не сообщаются.

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета Ми-8, возвращавшегося после тушения пожара в районе села Маклакан. Посадка произошла на аэродроме города Могоча. По словам источника, вертолет загорелся при ударе о землю.

