Минобороны сообщило об огневых позициях ВСУ в школах ДНР и Украины

Минобороны России сообщило об огневых позициях ВСУ в школах Славянска, Приволья, Покровска

Минобороны России сообщило об огневых позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оборудуют в школах городов Донецкой народной республики (ДНР) и Украины. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По информации ведомства, украинские военные организовали позиции и разместили артиллерию в школах Славянска, Приволья, Покровска, Константиновки ДНР. Также боевые точки ВСУ расположены на территориях школ Николаева, а в Днепре и Першовенске в учебных заведениях украинские военные оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов.

10 июня Минобороны заявляло, что ВСУ готовят провокацию на месте захоронения жертв чумы в Одессе. По информации министерства, украинские войска планируют разместить на этой территории комплекс противовоздушной обороны (ПВО) или его макет.