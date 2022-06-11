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Российского семиклассника заподозрили в изнасиловании девочек в Петербурге

Семиклассник подозревается в изнасиловании двух девочек в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ученик седьмого класса из Санкт-Петербурга подозревается в изнасиловании двух девочек в возрасте шести и семи лет. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Два дня назад мать двух девочек заявила в полицию. Нападение произошло в Невском районе Санкт-Петербурга, на детской площадке улице Коллонтай около семи часов вечера. Уже ближе к ночи обе сестры были доставлены в больницу. У них диагностировали травмы половых органов. После оказания помощи девочкам медики разрешили забрать девочек домой.

Подозреваемый оказался 14-летним учеником школы-интерната, проживающим в девятиэтажном доме по улице Белышева. Дом находится в получасе ходьбы от детской площадки, где произошло изнасилование. Сейчас Следственный комитет России возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (132 УК). Подросток находится под подпиской о невыезде.

9 июня официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева сообщила «Ленте.ру», что в Алтайском крае 34-летний многодетный отец предстанет перед судом за изнасилование дочери и убийство бывшей жены. Ночью в начале ноября во время конфликта мужчина не менее трех раз ударил бывшую жену поленом по голове.

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Николай Чигасов
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