Многодетного россиянина осудят за педофилию и убийство жены на глазах у дочери

На Алтае многодетного отца осудят за изнасилование дочери и убийство бывшей жены

В Алтайском крае 34-летний многодетный отец предстанет перед судом за изнасилование дочери и убийство бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

По данным следствия, в прошлом году обвиняемый развелся с супругой, вместе с которой воспитывал пятерых детей. Пока бывшая жена делала ремонт в доме, дети жили вместе с отцом в съемном жилище. Ночью в начале ноября во время конфликта мужчина не менее трех раз ударил бывшую жену поленом по голове. Зная о том, что за происходящим наблюдает 14-летняя дочь, злоумышленник на ее глазах задушил мать, затем сбросил тело в подпол дома, а позже закопал его во дворе.

Пригрозив дочери расправой, он приказал ей молчать и сообщил остальным детям, родственникам и полицейским, что его бывшая жена ушла из дома в неизвестном направлении. Однако правоохранители выяснили, что мужчина пытается их обмануть, после чего задержали его. Позже следователи СКР узнали, что злоумышленник в течение трех лет насиловал дочь; впервые обвиняемый в педофилии надругался над ребенком, когда ему исполнилось десять лет.

В ходе допроса фигурант частично признал вину, сказав, что не убивал женщину на глазах у дочери. При этом от дачи показаний по поводу сексуального насилия в отношении дочери он отказался.