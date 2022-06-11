Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин сдвинул сроки включения подсанкционного телескопа

Рогозин: телескоп eROSITA обсерватории «Спектр-РГ» будет включен в течение 2-4 месяцев

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Телескоп eROSITA российской космической обсерватории «Спектр-РГ», отключенный Германией из-за санкций против России, будет включен в течение 2-4 месяцев, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Таким образом, он сдвинул возможные сроки возобновления работы немецкого телескопа, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что потребуется несколько месяцев, чтобы аккуратно разобраться в алгоритмах системы управления и не внося какой-то сумятицы подключиться. Я думаю, что это от двух до четырех месяцев», — сказал руководитель организации.

По словам Рогозина, в госкорпорации продолжат «ту работу, по которой я дал поручение, это исследование возможности адаптации нашего управления к управлению немецкого телескопа с тем, чтобы мы стали полноправными хозяевами, операторами всей космической обсерватории».

Агентство напоминает, что в июне Рогозин заявлял, что немецкий телескоп eROSITA российской космической обсерватории «Спектр-РГ» может быть включен через месяц-полтора. Отключение телескопа немецкими специалистами глава госкорпорации сравнил с отказом хирурга брать в руки скальпель из-за политических соображений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
«Большую восьмерку» Володина оценили
Представитель Зеленского ответил на упреки Байдена в адрес президента Украины
Бузова назвала неожиданное качество идеального бойфренда
Названы возможные сроки оглашения позиции ЕК по вступлению Украины в ЕС
В московском метро пройдет концерт джазовой музыки
МИД Чехии подтвердил гибель воевавшего на стороне Украины гражданина республики
Приостановившие контракты легионеры вернулись в клуб РПЛ
Экс-депутата от ЛДПР Мамонова нашли мертвым в Москве
Диетолог назвала способ отличить полезный арбуз от нитратного
В обновленном «Макдоналдсе» появится замена «Биг Тейсти»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.