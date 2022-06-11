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Британские таксисты начали массово увольняться из-за роста цен на бензин

Observer: в Великобритании из-за роста цен на бензин начали массово увольняться таксисты

Фото: Karol Kozlowski / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Великобритании на фоне роста цен на бензин начали массово увольняться водители и другие люди, чья профессия связана с вождением автомобиля. Об этом сообщает Observer со ссылкой на британский профсоюз GMB Union.

По данным издания, в четверг, 9 июня, средняя стоимость литра бензина в стране достигла рекордных 183 пенсов. Чтобы добраться до работы, некоторые британцы тратят на топливо до 350 фунтов в неделю, что превышает 431 доллар.

Глава GMB Гэри Смита заявил, что члены профсоюза страдают от скачка цен во всех сферах жизни. По его словам, из-за резкого роста стоимости бензина таксисты, специалисты по уходу на дому, сотрудники здравоохранения и другие люди, которым необходим автомобиль, «буквально вынуждены платить деньги за то, чтобы работать».

Смит добавил, что если цены продолжат расти, то ситуация с массовыми увольнениями будет ухудшаться.

Ранее стало известно, что британцы начали чаще воровать бензин с автозаправок, уезжая не заплатив. К этому привел рост цен на топливо по всей стране.

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Константин Лысяков
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