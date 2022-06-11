Володин рассказал о новой «большой восьмерке»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США создали условия для формирования новой «большой восьмерки». Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Володина, санкционная политика США привела к тому, что страны, готовые выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией новую «большую восьмерку». В «восьмерку» политик включил Китай, Индию, Россию, Индонезию, Бразилию, Мексику, Иран, Турцию и добавил, что по показателю ВВП по паритету покупательной способности (ППС) она опережает на 24,4 процента старую группу.
По словам спикера, США делают все, чтобы решить проблемы за счет других стран, и это ведет к потере гегемонии в мире. «Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций: за первый квартал 2022 года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5 процента, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6 процента», — отметил Володин.
Ранее сообщалось, что Володин рассказал о росте цен на нефть «имени Байдена». По его словам, ввести подобные санкции против России государства Евросоюза принуждал Вашингтон.