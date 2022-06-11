Володин рассказал о новой «большой восьмерке»

Спикер Госдумы Володин заявил, что США создали условия для новой «большой восьмерки»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США создали условия для формирования новой «большой восьмерки». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Володина, санкционная политика США привела к тому, что страны, готовые выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией новую «большую восьмерку». В «восьмерку» политик включил Китай, Индию, Россию, Индонезию, Бразилию, Мексику, Иран, Турцию и добавил, что по показателю ВВП по паритету покупательной способности (ППС) она опережает на 24,4 процента старую группу.

По словам спикера, США делают все, чтобы решить проблемы за счет других стран, и это ведет к потере гегемонии в мире. «Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций: за первый квартал 2022 года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5 процента, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6 процента», — отметил Володин.

Ранее сообщалось, что Володин рассказал о росте цен на нефть «имени Байдена». По его словам, ввести подобные санкции против России государства Евросоюза принуждал Вашингтон.