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Володин рассказал о росте цен на нефть «имени Байдена»

Володин заявил, что в Европе жители вынуждены терпеть рост цен на нефть «имени Байдена»

Фото: Globallookpress.com

В Европе после отказа от российских энергетических ресурсов жители вынуждены терпеть рост цен «имени Байдена». Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, ввести подобные санкции против России государства Евросоюза принуждал Вашингтон. «И добился своего», — считает Володин.

Спикер Госдумы указал на двойные стандарты США, подчеркнув, что страна продолжает принимать российские поставки нефти, несмотря на санкционный запрет. Он напомнил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в начале марта заявлял, что Вашингтон вводит запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России.

Несмотря на это, как утверждает политик со ссылкой на данные управления энергетической информации Минэнерго США, поставки нефти из России в Штаты за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 миллионов баррелей. Такой объем поставок позволил России подняться с дев]того на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти Вашингтону, подчеркнул Володин.

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Анастасия Шейкина
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