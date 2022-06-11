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Диетолог назвала способ отличить полезный арбуз от нитратного

Вечерняя Москва: диетолог Соломатина предложила определять опасные арбузы по прожилкам

Диетолог Елена Соломатина назвала способ выбрать полезный арбуз и отличить его от нитратного. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Специалист объяснила, что не в сезон плоды выращиваются с применением стимуляторов роста, наиболее популярный из которых селитра. «Из-за этого арбузы опасны большим количеством нитратов, которые при определенных условиях становятся нитритами. Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Что нарушает процесс дыхания клеток, как следствие, ткани и органы испытывают гипоксию», — предупредила эксперт.

Опасный арбуз Соломатина предложила определять по внешним признакам. О содержании вредных веществ могут свидетельствовать белые или желтые прожилки и не сахаристая мякоть.

Ранее сообщалось, что доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина заявила, что июнь является основным месяцем для покупки черешни. Эксперт рассказала, что качество черешни можно проверить только по ее внешнему виду или запаху.

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Евгения Черкасова
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