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Вице-спикер Госдумы порассуждал о русском языке

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о необходимости опираться на русский язык

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости создать в России единое языковое пространство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

России необходимо опираться на свой язык и все вывески должны быть написаны на русском языке, указал законотворец. Он пообещал предоставить льготный период для замены табличек. Тех же, кто откажется менять вывеску, по словам Толстого, «заставят» это сделать.

В этом случае, порассуждал он, граждане страны смогут чувствовать себя дома. Для туристов он предложил оставлять перевод мелким шрифтом.

Толстой также посетовал, что при помощи «глупых заимствований и англицизмов чиновники маскируют отсутствие содержательных мыслей». Молодежь же и вовсе не знает русских синонимов, заместив родную речь исковерканным английским.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента приступили к обсуждению законопроекта о запрете на размещение в России наружной рекламы на иностранных языках. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская уточнила, что наружную рекламу на иностранных языках полностью запрещать не будут, законопроект призван защищать от «посягательств англицизмов на неохраняемые элементы товарных знаков».

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Марина Совина
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