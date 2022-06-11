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Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке

Президент Украины Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме в Сингапуре заявил о возможности голода в Азии и Африке в связи с прекращением поставок зерна с Украины, что приведет к политической нестабильности и череде переворотов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы украинского государства, нехватка продовольствия приведет к политическому хаосу, за которым может последовать свержение правительств множества стран, а также изгнание политиков.

«Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран», — резюмировал Зеленский.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин прокомментировал проблему экспорта украинского зерна и раскрыл позицию США по этому вопросу. «Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем», — подчеркнул он.

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Сергей Истомин
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