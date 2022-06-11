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В Пентагоне рассказал о способе вывоза украинского зерна

Шеф Пентагона Остин назвал дипломатию приоритетом США в проблеме вывоза украинского зерна
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин прокомментировал проблему экспорта украинского зерна и раскрыл позицию США по этому вопросу. Его слова приводит РИА Новости.

На международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Остину задали вопрос, могут ли военно-морские силы участвовать в транспортировке зерна из черноморских портов Украины, заблокированных на данный момент из-за боевых действий. Остин рассказал о способе вывоза товара и назвал дипломатию приоритетом США в этой ситуации. «Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем», — согласился он.

«Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере. И мы надеемся, что случатся правильные вещи», — подчеркнул Остин.

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Марина Совина
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