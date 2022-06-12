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На Украине подсчитали желаемое количество ракетных комплексов

Подоляк заявил о желании Киева получить около 300 ракетных комплексов НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина хотела бы получить от Запада около 300 ракетных комплексов стандарта НАТО. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Нам нужно не три или четыре комплекса, а порядка 300», — сказал чиновник. Он сравнил положение дел с солдатом, который вышел с пистолетом против танка, поскольку европейские страны уклоняются от поставок вооружений Киеву.

Также Подоляк раскрыл, что примерно 90 процентов потерь украинских войск на поле боя вызвано огнем артиллерии.

8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил объемы запланированных Великобританией и США поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, поставки РСЗО Украине крайне малы и не смогут ничего изменить. Он подчеркнул, что Киеву требуется «намного больше» таких ракетных систем.

«У кого-то создается впечатление на Западе среди наших партнеров, что, в принципе, с оружием все более-менее нормально. Но на самом деле это не так», — заявил глава украинского МИД.

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Марина Совина
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