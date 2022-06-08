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На Украине оценили объемы американских и британских поставок РСЗО

Глава МИД Украины Кулеба заявил о крайне малых американских и британских поставках РСЗО

Фото: Zheng Huansong / globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил объемы запланированных Великобританией и США поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом пишет ТАСС.

По словам Кулебы, американские и британские поставки РСЗО Украине крайне малы и не смогут ничего изменить. Он подчеркнул, что Киеву требуется «намного больше» таких ракетных систем.

«У кого-то создается впечатление на Западе среди наших партнеров, что, в принципе, с оружием все более-менее нормально. Но на самом деле это не так», — заявил глава украинского МИД.

В начале июня президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты в рамках военной помощи Украине поставят ей РСЗО HIMARS с боеприпасами. Позднее стало известно, что Лондон согласовывает с Вашингтоном план поставок Киеву американских РСЗО М270.

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Алевтина Запольская
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