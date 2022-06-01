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Британия задумала поставить на Украину американские М270

Politico заявило об обсуждении Британии и США реэкспорта на Украину американских РСЗО М270

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Великобритания согласовывает с США план поставок на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства. Об этом заявило издание Politico, ссылаясь на источники, близкие к обсуждению

Отмечается, что Соединенные Штаты должны одобрить реэкспорт систем РСЗО из Британии, поскольку этого требуют регулирующие правила. Информаторы сообщали, что британский премьер-министр Борис Джонсон обсуждал вопрос о поставках М270 на Украину с президентом США Джо Байденом.

Переговоры о поставках М270 продолжат в четверг, 2 июня, глава МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкена. Politico утверждает, что у американских властей не причин для отказа Лондону.

Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Вашингтон также поставит Киеву четыре вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

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Марина Совина
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