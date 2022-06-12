В США признали превосходство российской артиллерии над американской

Аналитики RAND: артиллерия США атрофировалась за 20 лет и уступает российским вооружениям

Российская артиллерия превосходит по своим возможностям полевые орудия армии США, заявили эксперты центра RAND Corporation. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Отмечается, что Пентагон на протяжении двух десятилетий пренебрегал артиллерией сухопутных войск США,

поскольку с начала 2000-х годов стал в первую очередь уделять внимание противоповстанческим операциям. В результате полевая артиллерия и противовоздушная оборона столкнулись с особенно серьезными сокращениями, рассказал аналитик RAND Джон Гордон (John Gordon).

«Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками», — отметил Гордон.

В материале отмечается, что дальность стрельбы американской 155-миллиметровой гаубицы M109A7 «Паладин» составляет 24 километра в случае, если речь идет об обычных снарядах, и 32 километра — если об активно-реактивных. В то же время дальность стрельбы российской БМ-30 «Смерч» составляет около 100 километров, а ракетного комплекса СС-26 «Искандер» — приблизительно 400 километров.

Кроме того, помимо России угрозу представляет и Северная Корея. По мнению экспертов, в случае нового конфликта на на Корейском полуострове американская артиллерия может быть «не подготовлена к такому уровню расхода боеприпасов, который может потребоваться при борьбе с практически равным соперником».

Ранее британское издание The Independent привело доклад разведки США о ситуации на Украине, в котором говорится о катастрофическом положении ВСУ — украинские военные несут большие потери, бойцы все чаще бросают позиции или сдаются в плен. Также американская разведка обратила внимание на преимущество российской армии в воздухе и отметила неэффективность украинских противотанковых средств, поскольку на первый план в боевых действиях вышла дальнобойная артиллерия.