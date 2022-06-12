Россиянам рассказали о неожиданной опасности надувных бассейнов

Инфекционист Малышев: из-за надувных бассейнов можно заразиться кишечной инфекцией

Причиной многих заболеваний в летний период могут стать надувные бассейны. О такой неожиданной опасности для россиян заявил инфекционист Николай Малышев, пишет URA.RU.

Он рассказал, что любой бассейн обязательно проходит через санэпидемслужбу и имеет заключение. При этом люди часто неправильно начинают использовать надувные бассейны, из-за чего потом подхватывают инфекцию. Малышев объяснил, что так происходит из-за воды: для наполнения такого вида бассейнов не берется питьевая вода, также ее редко меняют.

«Тут можно в воду на ногах натаскать инфекции. Люди купаются, ноги голые, ходят и затаскивают с собой и бактерии, и паразитов, и вода не питьевая», — сказал инфекционист.

По словам специалиста, после купания в надувных бассейнах можно заразиться кишечной палочкой. «Есть разные вирусные заболевания, которые могут довести вплоть до менингита, поэтому надо быть очень аккуратным. Есть паразиты, которые вызывают поражение центральной нервной системы», — добавил он.

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