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Россиянам перечислили главные ошибки при посещении бани

Банщик Бартухин рассказал, что в парную нельзя ходить на голодный желудок

Фото: shutterstock

Президент Национального банного объединения Геннадий Бартухин перечислил россиянам главные ошибки при посещении бани. По его словам, в парную нельзя ходить на голодный желудок, надевать там синтетическую шапку, а также использовать мед и скрабы. Кроме того, отметил специалист, не стоит париться сидя и при высокой температуре, передает URA.RU.

«В первую очередь, не нужно идти в баню на полный и на голодный желудок. Нельзя идти с низким давлением. Еще бы я посоветовал запастись инвентарем. Взять шапку, но не из синтетических волокон, чтобы не было перегрева головы», — уточнил Бартухин. Он также порекомендовал взять с собой нескользящие тапочки и подстилку — «это гигиенично и не даст обжечь тело», добавил банщик.

Перед тем, как идти в парилку, специалист посоветовал ополоснуться. А в самом помещении — лечь, чтобы получить максимальный комфорт, и обеспечить распределение крови по большому кругу. «Обычно люди сидят. Это неправильно. Температура в ногах одна, на уровне живота другая, на уровне головы третья. Везде разный температурный диапазон, что вызывает спазм, и кровь не гуляет по большому кругу», — заключил Бартухин, подчеркнув, что хлестать вениками никого не нужно.

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Варвара Кошечкина
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