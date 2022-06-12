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Экстренные службы потушили пожар на трансформаторной станции Бердянска

Член ВГА Запорожской области Рогов: пожар на трансформаторной станции Бердянска потушен

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Пожар на трансформаторной станции Бердянска в Запорожской области оперативно потушен местными экстренными службами. О локализации ЧП сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, его слова публикует РИА Новости.

«Из-за короткого замыкания произошел пожар на трансформаторной подстанции Бердянска. Один из трансформаторов вышел из строя. Было слышно два хлопка из-за горящего масла, которое достаточно громко горит и взрывается. Пожар оперативно потушен», — сообщил Рогов.

Ранее стало известно, что в Запорожской области в городе Бердянск произошла серия взрывов. Позднее местные власти сообщили, что их причиной стало короткое замыкание на подстанции, которое привело к локальному пожару на территории объекта.

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Дмитрий Сотак
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