Экстренные службы потушили пожар на трансформаторной станции Бердянска

Член ВГА Запорожской области Рогов: пожар на трансформаторной станции Бердянска потушен

Пожар на трансформаторной станции Бердянска в Запорожской области оперативно потушен местными экстренными службами. О локализации ЧП сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, его слова публикует РИА Новости.

«Из-за короткого замыкания произошел пожар на трансформаторной подстанции Бердянска. Один из трансформаторов вышел из строя. Было слышно два хлопка из-за горящего масла, которое достаточно громко горит и взрывается. Пожар оперативно потушен», — сообщил Рогов.

Ранее стало известно, что в Запорожской области в городе Бердянск произошла серия взрывов. Позднее местные власти сообщили, что их причиной стало короткое замыкание на подстанции, которое привело к локальному пожару на территории объекта.