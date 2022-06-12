Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Берлускони заявил о невозможности немедленного прекращения конфликта на Украине

Берлускони заявил, что не видит возможности немедленного прекращения украинского конфликта

Фото: Remo Casilli / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что не видит возможности немедленного прекращения конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

«Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения [этого конфликта]», — сказал Берлускони.

Экс-премьер Италии также сообщил, что с начала спецоперации на Украине звонил президенту России Владимиру Путину два раза, но ему не ответили. После этого политик решил воздержаться от дальнейших попыток связаться с российским лидером.

Ранее Берлускони выразил сожаление, что ему не удалось сделать Россию частью Запада. По словам политика, ему помешали некоторые западные лидеры. Он также предположил, что ситуация в Европе была бы другой, если бы его план относительно России был осуществлен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Черноморский флот запустил четыре крылатых ракеты по объектам ВСУ
Елизавета II поднялась в списке самых долго правящих монархов
Захарова отреагировала на призыв передать Украине ядерное оружие
Российские звезды начали распродавать вещи из своего гардероба
Раскрыт способ определения качества питьевой воды
Михалков заявил об ошибочных прогнозах Запада насчет Путина
В «Транснефти» рассказали о работе нефтепровода «Дружба»
Столкновение автомобиля со служебным мотоциклом ГИБДД попало на видео
Берлускони заявил о невозможности немедленного прекращения конфликта на Украине
Умер советский журналист Игорь Дудинский
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.