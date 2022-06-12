Берлускони заявил о невозможности немедленного прекращения конфликта на Украине

Берлускони заявил, что не видит возможности немедленного прекращения украинского конфликта

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что не видит возможности немедленного прекращения конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

«Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения [этого конфликта]», — сказал Берлускони.

Экс-премьер Италии также сообщил, что с начала спецоперации на Украине звонил президенту России Владимиру Путину два раза, но ему не ответили. После этого политик решил воздержаться от дальнейших попыток связаться с российским лидером.

Ранее Берлускони выразил сожаление, что ему не удалось сделать Россию частью Запада. По словам политика, ему помешали некоторые западные лидеры. Он также предположил, что ситуация в Европе была бы другой, если бы его план относительно России был осуществлен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).