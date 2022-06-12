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Названо количество взятых под контроль ДНР и ЛНР населенных пунктов

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии взяли под контроль 237 населенных пунктов

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке российской армии вяли под контроль 237 населенных пунктов в ДНР, среди которых Богородичное и Пришиб. Такое количество назвали в штабе территориальной обороны республики, передает РИА Новости.

Сейчас идет идет продвижение в направлении Славянска, указали в республиканском штабе.

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Анна Щербакова
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