Названо количество взятых под контроль ДНР и ЛНР населенных пунктов

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии взяли под контроль 237 населенных пунктов

Силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке российской армии вяли под контроль 237 населенных пунктов в ДНР, среди которых Богородичное и Пришиб. Такое количество назвали в штабе территориальной обороны республики, передает РИА Новости.

Сейчас идет идет продвижение в направлении Славянска, указали в республиканском штабе.