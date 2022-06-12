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Семеро детей пострадали в результате ДТП в Подмосковье

В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек, еще 11 пострадали

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Луховицком районе Московской области столкнулись две машины, в результате чего одна из них въехала в группу детей на велосипедах. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

В результате происшествия погиб один взрослый. Также пострадали 11 человек, включая семерых детей.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП — столкнулись шесть машин. Авария случилась днем на 185-м километре трассы А-107. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

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Марина Совина
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