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Один человек погиб в массовом ДТП на трассе в Подмосковье

Один человек погиб при столкновении шести автомобилей на трассе в Подмосковье

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Подмосковье произошло массовое ДТП — столкнулись шесть машин. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области в четверг, 9 июня, пишет ТАСС.

Авария случилась днем на 185-м километре трассы А-107. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 9 июня стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с участием трех автобусов — в результате пострадали шесть человек. Травму получил кондуктор и пять пассажиров. Всех их доставили в больницу.

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Евгения Куликова
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