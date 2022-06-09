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При столкновении трех автобусов в российском регионе пострадали шесть человек

В Комсомольске-на-Амуре при столкновении трех автобусов пострадали шесть человек

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с участием трех автобусов — в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, передает ТАСС.

Авария произошла на улице Вокзальной на автобусной остановке. Одно из транспортных средств высаживало пассажиров, второй автобус в этот момент подъехал к остановке. В это время третий врезался в остановившиеся автобусы.

«В первом автобусе травму получил кондуктор, его отвезли в больницу. Во втором травмы получили пять пассажиров, их также доставили в больницу. В третьем люди не пострадали», — сообщили в Госавтоинспекции.

Там добавили, что врачи устанавливают тяжесть полученных травм. Информации о серьезных повреждениях не поступало.

Ранее на Сахалине перевозивший детей автобус слетел в кювет — он вез несовершеннолетних на соревнования по кикбоксингу. После ДТП в российском регионе одного ребенка доставили с травмами средней степени тяжести в больницу, еще пятерых детей медики отправили домой для амбулаторного наблюдения.

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Анастасия Шейкина
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