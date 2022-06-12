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В ВТО связали рост цен с экспортными ограничениями

Гендиректор ВТО Оконджо-Ивеала связала рост цен с экспортными ограничениями

Фото: Jerome Monta / Unsplash

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала связала рост цен на продовольствие с экспортными ограничениями. По ее словам, такая ситуация может усугубить мировой продовольственный кризис. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает РИА Новости.

Комментируя ситуацию с вывозом украинского зерна, она заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш держит это под контролем и ведет диалог с Москвой и Киевом. Оконджо-Ивеала также заметила, что в переговоры вовлечены Европейский союз (ЕС) и другие политические структуры.

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Варвара Кошечкина
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