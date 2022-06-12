Максим Галкин опубликовал архивное видео в честь Дня России

Максим Галкин опубликовал архивное видео с Аллой Пугачевой и детьми в День России

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в социальных сетях архивное семейное видео с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Саму публикацию артист приурочил ко Дню России. Запись появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на Юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем...Это песни Аллы, Машины времени, ДДТ и Вертинского. Это дети из моего шоу "Лучше Всех!". Это мой дом и моя семья. Это Байкал и сопки Бурятии из моего детства, это шихан Куштау (гора в Башкирии — прим. "Ленты.ру"), на котором я обязательно побываю. Всего не перечислишь... Я люблю и поздравляю ту Россию, которая у меня в сердце», — написал артист в честь праздника.

В начале марта стало известно об отъезде Пугачевой и Галкина из России. Позже она опровергла слухи о решении не возвращаться в РФ, уточнив, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». После этого журналисты KP.RU заявили, что Галкин и Пугачева отправились в Израиль, так как планировали навестить родных, а также провести несколько концертов