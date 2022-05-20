Галкин высказался о закрытии в России своего рекламного агентства

Юморист Максим Галкин закрыл рекламное агентство «МГ ЛАБ» из-за отсутствия деятельности

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин сообщил, что решил закрыть рекламное агентство «МГ ЛАБ», учредителем которого он является. Подробности артист раскрыл в беседе с РБК.

«Это (решение закрыть агентство — прим. "Ленты.ру") было связано еще с отсутствием деятельности в период пандемии. Ну и, соответственно, сейчас», — сказал юморист. Он подчеркнул, что «политического подтекста» в ситуации нет.

Отмечается, что, согласно данным Федеральной налоговой службы, представители Галкина подали заявление о ликвидации компании 17 мая. Соответствующее решение должно быть принято до 25 мая.

Как уточняет РБК, ООО «МГ ЛАБ» было зарегистрировано в Москве в январе 2020 года. Галкин стал его учредителем. Организация вела деятельность рекламных агентств, издательств, а также могла создавать кино и музыку.

Ранее супруга артиста, певица Алла Пугачева ответила на вопрос о возвращении в Россию. Знаменитость сообщила, что это случится осенью. Галкин этот вопрос не прокомментировал.

В начале марта стало известно об отъезде Пугачевой из России. Позже она опровергла слухи о решении не возвращаться в РФ, уточнив, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». После этого журналисты KP.RU заявили, что Галкин и Пугачева отправились в Израиль, так как планировали навестить родных, а также провести несколько концертов.