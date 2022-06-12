Стало известно о пострадавшем в результате взрыва газа в Ленобласти

Хозяин квартиры пострадал при взрыве бытового газа в поселке Русско-Высоцкое Ленобласти

В жилом доме в поселке Русско-Высоцкое Ленинградской области произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Об этом сообщил в Telegram губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он уточнил, что из дома эвакуировали 21 человека. На месте происшествия работают спасатели. По данным РИА Новости, в результате взрыва газа пострадал хозяин квартиры, его госпитализировали. Также в здании выбиты стекла, отмечаются повреждения межкомнатных перегородок на первых трех этажах.

Ранее при взрыве газа в жилом доме в Богородске Нижегородской области пострадали 55-летняя женщина и шестимесячный ребенок.