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Стало известно о пострадавшем в результате взрыва газа в Ленобласти

Хозяин квартиры пострадал при взрыве бытового газа в поселке Русско-Высоцкое Ленобласти

Фото: Telegram-канал «Александр ДроZденко»

В жилом доме в поселке Русско-Высоцкое Ленинградской области произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Об этом сообщил в Telegram губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он уточнил, что из дома эвакуировали 21 человека. На месте происшествия работают спасатели. По данным РИА Новости, в результате взрыва газа пострадал хозяин квартиры, его госпитализировали. Также в здании выбиты стекла, отмечаются повреждения межкомнатных перегородок на первых трех этажах.

Ранее при взрыве газа в жилом доме в Богородске Нижегородской области пострадали 55-летняя женщина и шестимесячный ребенок.

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Марина Совина
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