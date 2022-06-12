Кириенко заявил о важном праве жителей Донбасса

Первый замглавы администрации Кириенко заявил о праве жителей Донбасса быть русскими

Жители Донбасса имеют право быть русскими, за обретение этого важного статуса они боролись на протяжении восьми лет, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, нынешняя сложившаяся ситуация во всем мире представляет собой вызов. Однако для жителей Донбасса это еще более серьезное испытание. «Вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять свое право самостоятельного выбора», — пояснил Кириенко в рамках презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества «Знание» (РОЗ) с подключениями площадок в Москве, Луганске, Донецке.

Он подчеркнул, что, находясь «в едином пространстве, мы точно победим». По его словам, территорию Донбасса удастся полностью освободить. Кириенко также заверил, что любой кризис можно преодолеть.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).