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В Совфеде отреагировали на требование дать Украине доступ к ядерному оружию

Сенатор Климов заявил, что требование дать Украине ядерное оружие повлечет большую беду

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Положительное решение по инициативе бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского о предоставлении ядерного оружия (ЯО) Украине повлечет большую беду, это будет прямое нарушение международного договора о нераспространении ЯО. Таким мнением поделился сенатор Совфеда Андрей Климов, сообщает газета «Известия».

«Даже попытка чего-то подобного может навлечь такую беду, прежде всего, на страны континентальной Европы, что никому, в том числе и Польше, мало не покажется», — подчеркнул сенатор. Так Климов отреагировал на инициативу депутата Сикорского, который указал на необходимость предоставить Киеву доступ к ЯО со стороны правительств западных стран.

По мнению сенатора, данное требование является маркером русофобских и милитаристских настроений, которые сейчас популярны в польском обществе. «У них иногда крышу сносит. Вот в данном конкретном случае очень наглядный пример, как сносит крышу», — заявил Климов.

О том, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, Сикорский заявил ранее 12 июня. Как объяснил депутат, западные страны получили это право после того, как Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, США, Великобританией и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

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Варвара Кошечкина
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