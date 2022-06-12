Джо Байден поддержал инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием в США

Президент США Джо Байден поддержал инициативу об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер считает, что данная инициатива поможет спасти жизни. «С каждым днем больше детей убивают в этой стране: чем быстрее проект попадет на мой стол, тем быстрее я его подпишу, и быстрее мы сможем использовать эти меры для сохранения жизней», — сказал он.

По словам главы Белого дома, инициатива он отражает шаги в правильном направлении. Он заявил, что данный законопроект станет значительным документом о безопасном владении оружием.

Ранее палата представителей США проголосовала за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. В частности, конгрессмены поддержали повышение минимального возраста приобретения огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года и за запрет на продажу магазинов увеличенной емкости. В поддержку инициативы высказались 223 конгрессмена, против — 204.